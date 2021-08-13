唐英傑案法官彭寶琴升上訴庭法官　曾拒絕黎智英保釋申請

首宗《港區國安法》案件於上月底在高院審結，被告唐英傑煽動分裂國家和恐怖活動兩罪成立，被判監9年。司法機構今天（13日）宣布，該案其中一名主審法官、高院原訟庭女法官彭寶琴獲委任上訴庭法官，任命將於下周一（16日）生效。彭寶琴是國安法案件指定法官，她出任高院原訟庭法官期間，曾處理過多宗引起關注的案件，更因此受到恐嚇。

彭寶琴在2016年旺角暴亂裁定梁天琦暴動罪成，判梁監禁6年，其後遭網民人身攻擊，更被人起底。她於今年2月駁回壹傳媒黎智英的保釋申請。此外，她與另外兩名國安法案件指定法官杜麗冰和陳嘉信一同審理首宗《港區國安法》案件，他們3人於上月底裁定案中被告唐英傑罪成，判處唐監禁9年，隨即收到恐嚇。

彭寶琴於1995年加入前律政署出任檢察官，1998年晉升為律政司高級政府律師，2007年獲委任為副首席政府律師。她於2010年加入司法界，獲委任為區域法院法官，至2013年獲委任為高院原訟庭法官。

除了彭寶琴升任上訴庭法官外，司法機構也宣布原訟庭法官夏利士獲委任為競爭事務審裁處主任法官，該任命同樣於下周一生效。