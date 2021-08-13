拓展多界別加強代表性　曾國衞指新選舉制度是體現優質民主

選舉委員會界別分組選舉提名期於昨日(12日)結束，選舉事務處共接獲1016份候選人提名表格，候選人資料將會提交候選人資格審查委員會(資審會)逐一審查。資審會成員、政制及內地事務局局長曾國衞接受訪問時表示，政府對今次選舉安排感到理想及滿意，認為此次選委會選舉意義重大，雖選舉競爭不如以往激烈，但仍有一定代表性，平衡各界聲音，是優質的民主。資審會將於月底公布候選人提名資格是否有效，若有可疑或轉交維護國家安全委員會(國安委)跟進調查。另選舉完結後亦會盡快安排當選人士進行宣誓。

坊間有不少聲音指，今次選委會選舉競爭不如以往的選舉般激烈，曾國衞指，新的選舉制度較以往有所不同，並不能直接比較，強調現時的選舉制度可以全面落實愛國者治港原則，確保愛國愛港人士擔任選委會委員。他又指，不排除部分自認為不是真誠愛國愛港人士，索性不參與本次選舉，令整體參選人數較以往少，強調選舉並非一定要激烈競爭，呼籲社會切勿盲目追求候選人數量，並表示政府對提名安排及結果表示理想及滿意。

至於有聲音指新的選舉制度是民主倒退。曾國衞並不認同，新的制度增加了多個界別，並不是無代表性，稱優質民主並非是一人一票的人數考慮，而應追求真正愛國愛港人士，在建設位置共同為港努力，令民生、經濟得以恢復及解決社會矛盾。曾又指選委會委員應確保是愛國者，以國家為重、香港為先，冀選委都能突破自身界別利益，讓香港繼續向前。

被問到如何避免有假扮愛國人士成功當選選委會委員或議員。曾國衞回應指，資審會將對每名候選人進行逐一審查，如果覺得有可疑，將會交由國安委調查及獲取更多資料。他強調政府對每一宗個案都謹慎處理，資審會已經召開多次會議，就選委會當然委員的部分候選人提名展開審查，雖數量龐大但進度良好，資審會將在本月26日公布候選人是否符合提名資格。此外，他指出當選委確認從選舉中勝出後，將會盡快安排宣誓，惟暫未定宣誓形式，及後會有正式公布。

新制度下，選委會由原本4個界別增至5個界別，人數增至1500人。今屆選委會有36個分組界別設有選舉席位，當中13個分組接獲的提名比議席為多。另涉及23個分組、約600人因無競爭，通過資格審查後就可自動當選。