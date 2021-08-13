曾國衞稱新選舉制度有優越性 由亂而治提升行政立法關係

香港在過去經歷反對修訂《逃犯條例》風波，加上新冠肺炎持續，經濟及民生受到重創。政制及內地事務局局長曾國衞稱，過去兩年香港社會動盪不堪，反中亂港人士靠議會席位、媒體與外國裏應外合，導致港府施政困難，幸得中央打出組合拳，訂立《港區國安法》及完善選舉制度，而新選舉制度有優越性，能夠提升行政立法關係，讓香港由亂而治、由治而興。

曾國衞指出，過去香港出現混亂情況，黑暴、攬炒令社會受傷，直到中央為港成立《港區國安法》起到震懾作用，完善選舉制度更令愛國者牢牢掌握執政，以便港府推行民生、經濟等政策。他批評反中亂港人士曾藉議席及媒體與外國勾結，部分議員將民生議案否決及拖慢進展，然後詬病港府不作為，透過外國代理人對民眾進行煽動，令港府施政困難、民生不得前進，利用香港打壓中央崛起。

他續稱，外國透過利用香港、新疆等製造偽命題，嘗試阻撓國家發展，利用香港作基地打擊中央、抹黑國家及制裁中港官員，故中央制訂《反外國制裁法》，相關法例需等待全國人大常委會開會後，才可得知是否以及何時納入香港《基本法》附件三。

自《港區國安法》實施後，社會轉趨平穩，曾國衞稱香港由亂而治、由治而興，新的選舉制度有優越性，認為加入同鄉社團等令代表性擴大，強調選舉委員會不但可以選出行政長官，更可以選出40席議員，兩者或可有共同的政治理念，讓往後的行政、立法關係更加如魚得水。