涉違港區國安法　傳民陣已通過正式解散

繼香港教育專業人員協會(教協)日前宣布解散後，有傳民間人權陣線(民陣)亦將會解散。消息指，民陣今日(13日)開會後通過正式解散。有法律界人士認為，民陣或涉違反《港區國安法》，現在「摺埋」相信作用不大，執法部門若有充分證據，解散組織亦絕非抗辯理由。

早前多個團體已退出民陣，民陣現時僅下8個團體成員，部分現仍留下的團體成員上周曾「碰頭」，商討應否解散，當時主流意見都傾向解散，但要先回自己所屬的團體商議，民陣成員於今日晚上開會，跟進有關解散的決定。

民陣過去被指資金來源不明，當中或涉外部勢力，可能觸犯《港區國安法》，在此時解散，又是否能逃過一劫？執業大律師龔靜儀指任何人或者組織，從事或者參與過涉嫌違反國安法的行為，均會被追究，舉例指教協去年曾借出辦事處予相關人士宣傳初選，涉事理事有機會與涉案人士一樣或同違國安法。故就算現時民陣「摺埋」，亦「走唔甩」。

於2002年9月成立的民陣，是一個由民間團體組成的平台，多年來均有發動大型的遊行。而在今年3月初，有外媒引述消息指港府正調查民陣是否違反《港區國安法》，又指短時間內有可能會被特區政府取締，引發多個團體包括公民黨、民協等陸續退出民陣。而警方於4月去信民陣，指其違反社團條例，要求提交資料。以至今年的7.1遊行，鍾松輝表明已完成歷史任務，18年來首次不辦7.1遊行，又指下年也不會搞。

此外，《東方日報》早前率先揭發民陣資金去向不明，亦無穩定戶口，僅借用當時的成員團體戶口處理資金，而戶口持有人更有洗黑錢嫌疑；加上多年舉行7‧1遊行累積獲得款項或逾500萬港元，捐款去向未明、財政管理成疑，資金或涉外部勢力，可能因此觸犯《港區國安法》。鍾松輝當時回應指，民陣已沒有運作，不會舉辦任何活動，又指不清楚資金情況，民陣召集人陳皓桓亦從未向他交代過任何財政情況。