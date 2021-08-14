5個自動泊車項目料未來5年落成　荃灣項目今年第4季投入服務

為紓緩本港車位短缺問題，運輸署計劃在7個地點採用不同類型自動泊車系統以增加泊位，其中位於荃灣、大埔、將軍澳、深水埗及新蒲崗的項目料於未來5年相繼完成。而荃灣海盛路短期租約用地的自動泊車項目，預計將於今年第4季正式投入服務，有望成為首個自動泊車系統落成項目。運輸署指未來規劃公眾停車場，會按環境限制及成本效益等因素，研究盡量採用自動泊車系統。

荃灣海盛路短期租約用地去年12月完成招標，為首個完成招標的自動泊車系統項目。該項目以月租逾15萬港元批予建榮行（國際）發展有限公司，租約先定為5年固定租期，其後按月續租。

根據運輸署資料顯示，該項目採用拼圖型自動泊車系統，系統通過載車板的垂直升降、左右橫移來移動車輛至地面作存取。由於結構相對簡單，營運成本亦較其他系統低。系統亦可於新建或現有建築物內部以及露天地方使用，或是結合場地的特性，以利用不同組合方式，例如由3至5個地面泊車位為一組安裝。但拼圖型的缺點為在同一大小的空間內增加的泊車位比例，較其他自動泊車系統低。

除位於荃灣的項目外，其他地區的自動泊車系統項目亦料於未來5年相繼落成，其中大埔白石角的一幅短期租約停車場用地，預料將於今年10月就安裝自動泊車系統開展招標工作，估計系統可於明年下半年投入服務。將軍澳第67區政府聯用辦公大樓的項目已經動工，預計於2025年完成。深水埗欽州街與通州街交界的項目已向城市規劃委員會提出規劃許可申請，預料最快於2026年竣工。新蒲崗四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場的項目，則有望於明年向立法會提交撥款申請，預計於2026年完成。

至於柴灣盛泰道及常茂街交界綜合大樓，以及上環中港道的社區設施聯用綜合大樓的自動泊車系統項目則未有相關落成時間表。港府表示會繼續積極推動有關項目，並考慮在更多的工務工程項目中推廣自動泊車系統，例如在為新短期租約停車場招標、及就現有短期租約停車場重新招標時，會研究在這些短期租約停車場採用自動泊車系統的可行性。