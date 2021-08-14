染疫者曾到訪　入境事務大樓3樓今日暫停服務

入境事務處（入境處）昨日（8月13日）表示，就一宗2019冠狀病毒病非本地初步確診個案患者曾於昨日到訪入境事務大樓3樓，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月13日上午8時至上午11時期間曾身處入境事務大樓3樓的人士須接受2019冠狀病毒病核酸檢測。位於該樓層的外籍家庭傭工組辦事處將於今日（8月14日）暫停服務，並於星期一（8月16日）恢復公共服務。

入境處已按衞生防護中心指引，完成徹底清潔和消毒，以及安排該辦事處所有員工接受檢測。如市民在該辦事處暫停服務期間有任何查詢，可於辦公時間致電2111 8436。

為配合防疫措施和減少人流，入境處呼籲各類申請人如無須親身前往該處辦理申請，應盡量以網上遞交、流動應用程式或郵寄等方式遞交申請。市民可透過入境處「外籍家庭傭工網上服務」專頁（www.immd.gov.hk/fdh）或入境處流動應用程式，以網上方式辦理外傭簽證申請和通知提前終止僱傭合約等相關事宜。入境處亦已推出「智傭易」服務，讓經網上遞交和郵寄續聘外傭簽證申請（即續約、完成現有合約的剩餘期間，或按2019冠狀病毒病疫情的特別安排申請延後返回原居地）的人士，在申請獲批後可選擇以不同方式繳付簽證費，並透過郵遞方式領取簽證，無須親身到入境處辦事處辦理有關手續，既方便又省時，同時減少出行，齊心抗疫。

入境處在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫及提供酒精搓手液、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒。

入境處會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並已提醒屬下人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知該處。

另外，康樂及文化事務署發言人昨日（8月13日）表示，由於一名2019冠狀病毒病確診者日前曾到訪灣仔區香港網球中心，香港網球中心將於今日（8月14日）早上7時至中午12時暫停開放，進行全面徹底清潔和消毒。