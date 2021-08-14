荃灣遊樂場聚賭　警拘4人包括假難民

荃灣警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，昨晚（13日）約9時，於荃灣石壁遷置村遊樂場展開打擊非法街頭賭博行動。行動中，警方共拘捕3名男子及一名持「行街紙」的巴基斯坦籍男子(43至81歲)，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」。同時，警員在現場檢獲4副紙牌，一張賭枱及小量現金。

此外，該4名被捕男子及另外9名圍觀男女，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遭警員發出定額罰款通知書，所有被捕男子已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。