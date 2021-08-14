反轉旺角打擊黑幫收入　兩日拘4男票控11人

旺角警區反三合會行動組、特別職務隊、牌照課、雜項調查組、警犬隊及機動部隊，在本月12至13日展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，以打擊黑社會收入來源及防止罪案發生。警員在區內巡查11間夜總會丶酒吧及遊戲機中心等娛樂場所。

行動中，警員突擊搜查彌敦道582至592號一間店舖，搜獲並檢取超過3,000張淫褻光碟，拘捕一名53歲男子，他涉嫌「發布淫褻物品」及「管有淫褻物品以供發布」。此外，9男2女(19至47歲)被票控，他們涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章）及《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)。

另外，警員亦拘捕一名被通緝39歲男子，以及在亞皆老街65號對開，拘捕兩名分別23及28歲男子，俱涉嫌「管有第一部毒藥」。行動中，警方檢獲懷疑含有尼古丁的電子煙油。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。