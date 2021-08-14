東方日報A1：移民瘋潮削港人才　醫療教育重災

移民狂潮愈演愈烈，政府統計處數據顯示近9萬名港人過去一年淨移出後，不同專業界別亦相繼「呼救」！醫院管理局主席范鴻齡昨日表示，過去一年全職醫生及全職護士流失率分別為4.6%及6.5%，流失率上升的部分原因是移民引致，形容情況令人憂慮。教育界亦是重災區，有直資校長透露，有學校今年度流失超過20名教師，據他了解，有學界中人估計今年每間學校平均流失約5至6名教師，憂慮情況會持續。按公立醫院醫護人手及流失率計算，過去一年流失的醫生約有300人，護士更超過1,700人；教師流失人數亦超過千人，醫療界及教育界勢出現青黃不接的情況。

范鴻齡出席香港恒生大學傳播學院的訪談節目表示，去年7月1日至今年6月底的全職醫生（包括實習醫生及牙醫）流失率為4.6%，而全職護士的流失率則為6.5%，較去年同期上升0.9個百分點。他指，從離職員工申請詳盡服務紀錄、提早報稅等行動推斷，流失率上升部分因移民所致。再者，私家醫院亦面臨醫生移民致人手不足，故在公立醫院挖角，令情況雪上加霜。

他強調，政府正循多方面增加醫護人手，包括修例讓符合特定條件的非本地培訓港人醫生，免試在港取得正式註冊資格。而醫管局亦會採取「截上游、放下游、中間分流」策略，包括今年年底會選定合適的專科試行公私營協作計劃，讓社區家庭醫生負責跟進病情穩定的專科門診病人，以達致「中間分流」，但目前不會考慮調高公立醫院服務收費。

根據公立醫院醫生現有約6,800人、護士超過2.7萬人計算，過去一年流失的醫生料為312人，護士流失人手更達1,700人左右。流失率雖比過去幾年減低了，但之前流失的人手會流向私營醫療體系，今年的情況卻是私營醫療體系亦有流失。

教育界亦有類似情況，直資學校議會主席陳狄安表示，據他了解，今年學界教師流失率的確較以往增多，平均每間學校流失5至6名教職員，甚至有學校有20多名教師離職。他指，教師行業講求經驗，部分新入職教師需由年資較深的教師帶領，若流失情況持續，恐怕會對教學造成影響。他又指，教師離職有不同原因，部分是移民或離開行業，有教師對教育界近年來的轉變感到擔憂，認為目前流失情況並非教育局推行支援政策便可挽回。

目前本港中小學總數約千間，有教師透露，行內亦有骨牌效應，如有學校尤其是官校出缺之後，展開招聘，便引發其他津校及私校教職人員離職，因此，教育界亦出現人才流動。已宣布解散的教協早前就教育人員離職意向作問卷調查，1,178名受訪的中小學、幼兒園及特殊學校的教師和校長中，約20%人有計劃辭職或提早退休，並離開香港教育界，另有20%人表示傾向離開，該調查已接觸了474人是有意離職者，足見教育界人手流失情況。

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