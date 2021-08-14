交警打擊新界及九龍區違例事項 拘14司機拖走12車

警方新界南總區、東九龍總區及西九龍總區交通部人員，於昨日(13日)至今日(14日)凌晨，在區內進行代號「火炬」的聯合行動，打擊酒後及藥後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛、超速行駛等交通違例事項，並特別針對車輛改裝俗稱「死氣喉」造成噪音的行為。

行動中，警方共拘捕14名年齡介乎24至60歲的本地男司機，當中1名被捕人士涉嫌危險駕駛、1名被捕人士涉嫌藥後駕駛、9名被捕人士涉嫌酒後駕駛、2名被捕人士涉嫌行使偽造文件，其餘1名被捕人士因欠交罰款而被通緝。

此外，警方發現12輛車輛懷疑非法改裝，包括改裝俗稱「死氣喉」，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經調查後，涉事車輛已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。警員亦向另外20名私家車車主發出俗稱「維修令」的欠妥車輛報告。

同時，警方在區內進行交通執法，偵察到274架車輛涉嫌超速行駛，當中158輛已被票控，其餘116輛稍後將被檢控。

警方表示將透過嚴厲交通執法行動以保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識，並呼籲駕駛人士切勿以身試法。