疫苗過敏測試排逾7年被轟耐過公屋　劉澤星認人手不足難以應付

本港新冠疫苗接種率偏低，疫苗副作用是市民卻步重要原因，醫院管理局與香港大學設立的「疫苗過敏安全診所」，為有機會對疫苗過敏人士進行過敏測試，惟輪候隊伍卻「大塞車」，有獲轉介的市民竟被告知要排期至2029年，被批評「仲耐過輪候公屋」。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早(14日)在電台節目承認，部門至今接獲約8000宗轉介個案，形容數目達至海量，暫時約一半仍未處理，同時每日仍有逾百宗新轉介個案，人手上難以應付突如其來的轉介。

對於有市民排期至2029年才獲安排疫苗過敏測試，劉死撐只是行政上的處理方法，不希望市民獲轉介後音訊全無，於是先進行排期，但承認安排未必是最好。他指出，職員現時正逐一致電相關市民，將應診期調撥至較前的日子，相信毋須輪候7年。

出席同一節目的香港大學醫學院內科部免疫及過敏學臨床助理教授李曦表示，衞生署至今只接獲4宗個案在接種疫苗後出現過敏性休克，形容是非常罕有，又指在已處理的轉介信中有4至5成資料不足，未能了解不建議接種疫苗的原因，需再回信予有關的醫生查詢。