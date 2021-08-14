公務員樓重建觸礁　韋志成：靠背壟道項目7成反對或撤回

市區重建局年初公布開展2個公務員建屋合作社項目，分別是馬頭圍盛德街/馬頭涌道項目，及土瓜灣靠背壟道/浙江街項目。其中盛德街項目，當局計劃以呎價近2萬港元收購，重建後單位數目會由約155個增至逾600個。行政總監韋志成今早(14日)在電台節目表示，由於項目可能要與發展商合作重建，故售價要跟市場定價，如果發展商預計市況下跌，招標費用亦會跌，有機會遇到「高買低賣」的情況，市建局可能未能收回成本。

他表示，盛德街項目的業主有60日時間考慮收購方案，近日陸續有業主表示接受，暫時反應正面。他稱項目中有25%單位已補地價或已轉手，亦有不少長者，相信這些業主會較積極考慮接受收購，至於有較多家庭成員的住戶或要多些時間考慮。

至於靠背壟道/浙江街的重建項目，韋指目前收到1,200份意見，當中7成都反對項目，他期望住戶看到盛德街重建項目後，清楚收購情況而會改變主意。被問到會否有機會做不到靠背壟道項目，韋稱並非太悲觀，但承認不想「硬闖」，不能排除會收回項目，再與政府商討，但強調期望成功促成這個試點項目。