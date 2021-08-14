80歲以上長者接種率僅1%　李錦滔：對疫苗副作用存誤解

新冠疫苗接種計劃推出近半年，長者接種率持續低位，香港內科醫學院院長李錦滔今日(14日)在電台節目指，截至6月，本港70至79歲的接種率約5%，而80歲以上僅得1%，他估計接種率低原因不乏是對疫苗存有誤解。

李指出，香港整體新冠肺炎的死亡率在大概1.8%，70到79歲是7%，80歲以上的長者他們的死亡率在高達25%。長者需要深切治療部及呼吸機的情況都遠遠超過較年輕的感染者，有12%的80歲以上長者需要用到深切治療部，超過7%需要用呼吸機。其實長者是需要新冠疫苗去保護的一群。

至於接種疫苗副作用，例如發燒及疼痛，李指長者出現的情況比年輕成年人還要少；不少慢性疾病病人，例如糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病、慢性肺病及慢性腎病包括洗腎病人等，誤會不適宜接種疫苗，但這些病人感染嚴重新冠肺炎及死亡風險較高，故需要接種疫苗作預防。

此外，他又建議打過流感針的長者適合打新冠疫苗，根據資料顯示，過去3年65歲以上長者接受流感針注射均約有45%。