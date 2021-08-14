銅鑼灣樓上吧違規營業 約160人遭票控1少女被捕

灣仔警區反三合會行動組聯同機動部隊人員今日(14日)凌晨約4時展開代號「五角」行動，突擊巡查區內多間娛樂場所。

行動中，警方突擊巡查銅鑼灣霎東街15號一商業大廈，發現酒吧有159人聚集消遣，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)。警方向94男64女(年齡介乎17至50歲)，發出定額罰款通知書。

另外，一名37歲姓譚本地男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)，人員將作出檢控。此外，一名17歲女子涉嫌「盜竊及行使他人身份證」及「誤導警務人員」被捕。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。