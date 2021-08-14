渣馬開跑日待定　政府仍與田總商討防疫要求

兩度延期的渣打香港馬拉松，原擬於10月24日開跑，惟至今仍未獲港府「開綠燈」。民政事務局局長徐英偉今早(14日)在電台節目稱，希望平衡舉辦盛事及防疫要求，務求將大型項目的風險減至最低，以防賽事引起群組爆發，而當局正與香港業餘田徑總會緊密聯繫，商討如何安全舉辦賽事，例如要求全數參賽者要接種新冠疫苗或接受病毒檢測，對外地選手提出防疫要求等，他希望有好消息。

另外，對於香港隊在剛結束的東京奧運取得歷史性佳績，徐指政府過去多年一直「瞓身」協助香港體育發展，包括資源投放及政策改動，相信今次奧運後社會對運動的看法會有改變，當局會把握契機，加強發展體育，特別是產業化，製造更多與體育相關的就業機會，同時為10年、20年後的體育發展投下種子。

他又形容，體育並非開支，而是投資，政府並非只向奪得獎項的體育項目投放資源；希望未來從科技層面加強支援運動員，例如提升裝備及協助運動員的復原能力。

體育專員楊德強亦稱，雖然有學校和家長仍擔心全職運動員的支援不足，但今次奧運成績反映政府以往對運動員的支援有成效。他希望社會明白精英運動員不單止受訓，亦有獎學金等其他支援，大學亦會讓運動員延長進修期。