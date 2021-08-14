帶疫包裝䱽魚5街市魚檔有售　街坊人心惶惶憂中招

土瓜灣街市魚檔「華記鮮魚」出售的冰鮮䱽魚的包裝樣本被驗出新冠病毒，經食物安全中心調查後，發現該批冰鮮䱽魚曾分別售予香港仔魚類批發市場，及長沙灣魚類批發市場，並再分銷至5個零售商。東網記者今早(14日)分別到其中2間受影響的街市零售商視察，有魚檔雖然暫停營業，但未有人員在場消毒，亦有魚檔無懼病毒照常營業。有市民表示曾到該店買魚，因擔心「中招」正考慮做檢測；有市民指會清洗好魚類，徹底煮熟才吃，但亦有市民認為不用太擔心，只需勤洗手做好個人防護措施。

東網記者分別到受影響的德田街市及灣仔街市視察，其中出現問題的德田街市「德田鮮魚」暫無開門營業，亦未見有工作人員進行清潔消毒等。當中曾在1星期前光顧該魚檔的街坊劉先生表示，對曾到該店買魚感擔心，正考慮做檢測，平日買魚後也會確保煮熟透才進食，但難免會有擔心，「病毒嘅嘢好難講，話中就中」。

李女士亦表示得知檔魚檔受影響，近期都不會光顧此街市，又擔心變種病毒威力增加，出入街市時也會帶備眼罩手套等，以防萬一。

另一位於灣仔街市的受影響魚檔，目前仍然在營業，據知魚檔店主郭先生已正在進行為期兩星期的隔離，負責人吳小姐稱店主其實沒有接觸過被驗出有病毒的包裝，不太明白為何仍要隔離，而店舖生意目前沒有受影響，不太擔心「中招」，但強調已沒出售有問題的魚類，營業時也會加強消毒。

街坊葉小姐直言對街市魚檔受病毒影響一事不會過分擔心，因通常會直接購入1星期的份量，問及會否避免選購䱽魚，葉小姐指不會特別揀選購買何種魚類，大多時候是「邊啲新鮮買邊啲」，但也會勤洗手做好個人防護措施。

多間受影響的魚檔包括元朗合財1號同益街市地下117號檔「文記/寶記」；深水埗基隆街333號北河街市政大廈北河街街市地下F19號檔「振輝鮮魚」；灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下F2號檔「福全」；藍田碧雲道223號德田廣場德田街市地下102號檔「德田鮮魚」。