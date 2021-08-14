美食博覽第3天人流未爆滿　參展商拒減價促銷

由香港貿易發展局主辦的美食博覽，今日(14日)踏入第3天，惟早上入場人流已不如甫開展時般爆滿，場內可見有不少空間，有市民表示今年「行得舒服」，有參展商預期銷量只有前年的60%左右，而客人亦明顯較為「手緊」。

今早場內亦未有擠擁的情況，不少市民表示今年逛得「舒服」，其中，謝太偕友人在上午約11時已購入數袋比目魚，花膠等「戰利品」，共花費逾2,000港元，她們打算再購買一些食材，又指今年的人數較少「幾好行」。而林氏一家三口亦入場掃貨，並購買了鮑魚、虎蝦、帶子等，同樣花費約2,000港元。其中，林先生指今年的產品未有比以往便宜，但認為「氣氛幾好」，林太則表示，由於今年無法試食，惟有「之前食開嗰啲就買番嗰啲」，直言不太敢購買新推出的產品。

參展商之一益昌號負責人崔太表示，今年的銷售較預期中多了約10至20%，但仍只有前年60至70%生意額，又嘆道今年客人傾向購買較實惠的商品。她指出，展場晚上時段人流較以往大幅減少近半，認為今屆活動不准飲食，變相失去以往下班後到場購物並用膳的上班族客量。另一參展商日清食品(香港)有限公司市場部助理主任劉曉瑩則稱，今年美食博覽的人流雖少了約30至50%，但銷售情況已屬不俗，並指「感受到客人嘅購物意欲高漲」，期望今屆可以達到前年的銷售額。