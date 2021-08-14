劏房租管擬涵蓋一房出租單位　議員質疑定義過闊

本港房屋供應量長期不達標，加上近年劏房爭議不斷，政府日前終決心訂立劏房租務管制，現正進行立法程序。不過，據政府向立法會提交的文件所示，屋內只要有一間房出租的單位亦會被歸類為「板間房」，並納入租管條例之下，引起議員關注劏房定義涵蓋範圍是否太闊。政府早前曾多次強調，分間單位的租務管制應盡量涵蓋，以便讓更多分間單位租客能受惠於租管，故認為若豁免「一個屋宇單位內的一屋多戶」於劏房租管之外，有可能會造成漏洞，令無良經營者有機可乘，規避規管。

據政府早前調查指出，包含「一房出租單位」在內的板間房約有3,400個，並界定此為其中一種「不適切居所」，需要納入劏房租務管制條例規管範圍。運房局重申分間單位應涵蓋「一個屋宇單位內的一屋多戶」，否則難以讓更多分間單位租客受惠於租務管制措施。

此外，政府提交立法會的文件表示，納入條例草案規管的劏房約有11萬間，其中有9,065個涉及板間房、閣樓空間、太空艙、床位、天台屋等，而板間房則有3,415個，屋宇單位內若有一房出租的單位就會被歸類為板間房。立法會議員張宇人曾在會議上質疑，連自住物業的其中一間房出租亦被界定為劏房，定義會過闊及偏離了立法原意。