超市女職員收購假難民食物券自用　8人涉串謀詐騙被捕

警方早前接獲報案，指有人涉嫌假冒非華裔酷刑聲請人士，並利用非政府組織簽發的食物券儲值卡在超級市場換領食物及日用品，涉款共約4,500港元。警方經深入調查和搜集證據後，先後以涉嫌「串謀詐騙」拘捕8人，包括2名本地女子和2男4女南亞假難民，不排除之後有更多人被捕。

油尖警區刑事調查隊督察陳世章表示，今年7月中旬，警方接報有2名超市女職員借工作之便，假冒酷刑聲請人士在任職的超市使用上述食物卡購物。警方迅速行動，拘捕該2名女子，並在她們身上搜出簽發予6名南亞裔人士的食物卡，以及換領用品後收取的超市收據。

警方經初步調查後，相信2人以750港元低價，向每位涉事南亞裔人士購買面值1,200港元食物卡，繼而冒認食物卡持有人，假冒他們簽署來購買物品自用。她們會保留購物收據，及後連卡轉交相關持有人，供他們交回簽發組織，待充值後重覆犯案。警方分析案情後，鎖定6名以免遣返聲請留港的人士，包括3名印尼女子、1名尼泊爾女子、1名巴基斯坦漢和1名孟加拉漢，昨日(13日)分別在油尖、旺角及深水埗警區拘捕6人(23至50歲)。

陳世章呼籲，市民勿因一時貪心，向他人收購該些食物卡以換取物品，否則會觸犯詐騙或行騙罪行，導致因小失大。另外，持卡人士切勿向他人兜售或轉讓食物卡，亦不應協助他人用卡進行換領，如有人提出以金錢購買，應立即拒絕，並盡快向警方作出舉報。