鄧炳強出席國家安全教育活動啟動禮　冀市民做良好公民

「全人發展教育體驗遊戲」國家安全教育活動啟動禮暨「香港國安法實施一周年」專題講座今午(14日)於尖沙咀街坊福利會尖沙咀會堂舉行，希望透過舉辦不同的社區活動及比賽，給予香港年青人不同的生活體驗，令他們學會如何成為一個負責任的公民。保安局局長鄧炳強亦有出席活動啟動禮，他表示相當高興，希望大家親身體驗是次遊戲，學習做良好公民。

鄧表示對反對修訂《逃犯條例》風波感受深刻，《港區國安法》實施令社會由亂轉治，完善選舉制度更確立愛國者治港。在中央支持及行政長官的領導下，港府將全力搞好經濟、民生發展，讓香港重回正軌。鄧強調有國才有家，他在香港受教育、工作及生活，稱安居樂業離不開安全社會環境，希望大家守護香港、遵守法律。

另外，教育局副局長蔡若蓮稱愛自己國家是天經地義，《基本法》開宗明義稱香港是國家不可分離的部分，國家安全是市民義務，本次活動希望建立學生的正確價值觀，屬十分重要。又指《港區國安法》列明需要通過學校、社會團體、媒體、網絡開展國安教育，提高市民意識，不同社區活動培養懂得愛自己、愛家庭、愛國家的新一代。

她又稱國家安全不單止要認識條文，更涵蓋不用範疇，對社會安全息息相關。此外，她指出社會需要有能力、有抱負青年，要從小建立良好價值觀，未來為國家、人類作貢獻。