馬會投注及客服昨死機逾16小時 電話投注自動服務系統仍故障

香港賽馬會昨早(13日)6時起因網絡設備故障暫停所有投注服務，至昨晚才陸續恢復部分足球博彩及六合彩投注服務，整體服務受阻逾16小時。馬會昨晚約10時半宣布，網上投注服務「投注區」、馬會投注三合一、「GoalX」流動應用程式及場外投注處的足球及六合彩投注服務回復正常。但有市民發現馬會的「1886」電話投注自動服務仍然故障；馬會則承認相關服務仍未恢復。

不少市民今午向東網反映仍未成功以電話投注賽馬及六合彩，記者嘗試致電馬會「1886」投注熱線，僅獲播放廣東話錄音指，「由於網絡設備故障，電話投注自動服務正受到影響，本會正努力修復」，並分別以英語及普通話重複相關內容；特快電話投注「1885」則獲真人接聽。

根據馬會官網介紹，使用本地電話的市民可致電「1881」投注賽馬及六合彩，亦可致電「1833-611」及「1885」以快線及特快方式投注。另外，「1886」電話投注自動服務系統是專為投注戶口客戶而設的服務，可透過固網音頻電話或手機致電1886，依照話音指示購買六合彩，投注賽馬及足球或使用即時轉帳服務。