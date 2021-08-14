染變種新冠外傭足迹遍布港島　赤柱超市消毒後繼續營業

衞生防護中心公布，今日(14日)新增1宗輸入病例，涉及一名本月1日從美國抵港外傭。由於該外傭早前在港打齊兩針、並驗出抗體，所以抵港後只需酒店隔離7天，卻在完成隔離後第5天驗出病毒，病毒量頗高，且帶有L452R變異病毒株，而外傭離開檢疫酒店的足迹遍布灣仔、跑馬地、赤柱。東網記者今日到該外傭到過的赤柱廣場巡視，其中她到過的超市仍有繼續營業，但貼出公告稱已徹底消毒。廣場外也有流動檢測車，提供免費檢測服務。

該外傭曾於本月9日及11日中午12時至下午3時到過赤柱廣場2樓的「3hreesixty」超市，曾同一時段身處該超市的員工及顧客需要強檢。現場所見，超市貼出告示，表示已徹底消毒及清潔，正安排全店員工做檢測，會密切跟進員工的健康狀況，目前正常營業。

藝人馮庭正與家人到超市購物，他表示不知道有確診者到訪該超市，得知消息後感到擔心，會戴好口罩，自己和家人也會接種疫苗。市民黃先生和太太則表示已接種疫苗，也會戴即棄手套購物，所以不擔心染疫。另一市民陳女生亦表示無染疫憂慮，表示已完成接種科興疫苗14天，又指赤柱空氣好，毋須擔心。

另一方面，政府也派出3架流動檢測站駐守赤柱廣場，提供免費檢測服務，下午約有20人排隊。而該外傭到過的香港網球中心今早關閉清潔，已於下午2時重新開放，入境事務大樓三樓外籍家庭傭工組辦事處今日全日暫停服務。