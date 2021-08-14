香港律師會24日改選　官媒：搞專業不要搞政治

香港律師會本月24日舉行周年大會，改選5名理事，至少有9人角逐。《人民日報》昨日發表的一篇評論文章指，律師會正面臨關鍵抉擇，文章談及被官媒形容為「毒瘤」、已宣布解散的香港教育專業人員協會（教協），認為律師會只要與反中亂港分子劃清界限，就不會像「教協」一樣喪失特區政府的認可，一朝轟然崩塌。而擁護「一國兩制」方針、遵守《基本法》，就不會像香港大律師公會一樣斷絕與內地的交流合作，走上窮途末路。

律師會今次的改選傳出有多名「開明派」人士參選，若5個席位全部被「開明派」奪下，律師會主導權便可能轉變，有分析更指將影響律師會未來偏向較激一面。《人民日報》的評論文章指出，在關鍵選擇中站在法治的一邊，是香港律師會應有的覺悟，香港律師會對會員負責，就應當選擇搞專業，不搞政治；對市民負責，就應當選擇搞建設，不搞破壞。在香港的法治工作上，律師會扮演重要角色，捍衛香港法治精神屬其義務，而香港法治的興衰存亡，更直接關係其自身的興衰存亡。

文章指，大律師公會已淪為過街老鼠，在香港潰敗已是確定之數，而一個全新面貌的律師會將得到更有力的政府支持，更多兩地合作及市場機會，並能藉著大灣區的機遇，一定大有可為。文章更引述香港大律師公會前主席譚允芝說，香港律師會不應步大律師公會後塵，選擇以「政治化選舉」的方式淪為「政治化團體」。