40人獲頒好市民獎　蕭澤頤：鼓勵市民遇罪惡挺身而出

為嘉許在過去協助警方防罪滅罪的人士，警方今日（14日）頒發好市民獎，有近100名獲獎者、家屬及機構代表出席，典禮由警務處處長蕭澤頤主禮。共有40人獲嘉許，年齡介乎14至69歲，當中既有學生，亦有退休人士。有一名14歲的女生在乘撘港鐵期間發現有人作偷拍行徑、有保安員協助老師找到企圖自殺的學生、亦有人在2019年《逃犯條例》條訂引發的風波中，被「私了」仍不忘協助警方拘捕疑犯。

蕭澤頤在主禮時表示，香港一直被視為全世界其中一個最安全的城市，但過去兩年卻經歷了前所未有的挑戰，除了警方盡力維持治安外，亦需要感激見義勇為，有正義感的多名市民與組織，致力協助警方撲滅罪行，而好市民獎的精神，正是鼓勵市民在日常生活中遇到罪惡時，挺身而出，作出點點滴滴的貢獻，以維持社會的治安及秩序。

他又指，好市民獎在1973年成立以來，今年首次以防騙作為主題，亦首次嘉許多年來協助警方防罪滅罪的6間機構。未來，警隊會繼續與各界攜手滅罪，以忠誠勇毅的態度致力保障市民生命財產安全。

廖志安是其中一名今日獲獎的市民，他在2019年12月，在旺角發生堵路事件期間協助移除障礙物，期間疑被「私了」，遭一名男子以硬物襲擊。事後在廖的協助調查下，警方成功拘捕該名男子，該名男子其後被判意圖造成身體嚴重傷害罪成，判監40個月。

2020年7月間，一名事主在社交平台刊登了暗示自殺傾向的照片，被學校老師發現，而該老師在任職保安員李卓輝的幫忙下，找到事主的住所並報案，令事主成功獲拯救。

現年14歲的廖詠恩是今屆最年輕的好市民獎得獎者，當日發現疑犯將腳部貼近受害人裙底位置，對此行為感到不尋常，於是提醒受害人並報警。疑犯最終因觸犯「破壞公眾體統罪」，被判監14星期，緩刑兩年。