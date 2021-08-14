B類食肆員工下周四起需7日一檢　工會建議維持免費檢測

政府早前宣布，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下，以B類運作模式營業的食肆，在下周四(19日)起，由現時員工每14天進行檢測一次，收緊至員工必須每7天檢測一次，方可在食肆內工作。有工會表示B類食肆佔本港食肆場所相當大比例，估計大部分員工將受到影響，建議維持現時的免費檢測，並提供身體檢查，減低員工的疑慮。

飲食業職工總會表示，根據食環署的統計，全港1.6萬間食肆之中，B類食肆佔約1.38萬間，屬相當大比例，尤其以中小型食店及快餐店為主，認為收緊檢測措施令大部分員工受到影響，又指有部分員工，因健康原因及其他特殊理由，未能接種疫苗，需要定時進行檢測，憂慮他們未能預約免費檢測，自費將會每月大增近千港元開支，對基層飲食業工人做成壓力，而僱主亦未必願意代為支付檢測費用，變相被迫打針或藉故被僱主辭退，手停口停。

工會續指，有部分員工表示醫生不願意發出員工是否適合打針的證明，憂心疫苗的副作用會否影響身體，被迫休息減少收入，令他們十分無所適從，故建議維持現時包括飲食業在內的特定群組人士，可免費檢測的安排。

工會亦建議盡量簡化現有免費預約檢測的門檻，由僱主簽發工作證明書，可視為預約免費檢測的證明；倣效的士及小巴行業，當飲食業員工選擇接種疫苗前，由政府提供免費初步評估，為他們進行基本的身體檢查，減低員工的疑慮。