目睹動物受殘酷對待　正義市民報警緝兇歸案

近年動物福利及權益備受關注，警方亦全力投放資源打擊相關罪案，在是屆好市民獎的獲獎者中，多人在目擊或留意到動物罪案後主動向警方報案，成功把犯人繩之於法。其中，有人看到狗隻被綁在鐵柱上、有人在駕駛間看到有人徒手把死去狗隻的內臟掏出、甚至有人在看到社交網站懷疑虐狗照片後親自前往視察，盡顯社會正義感。

獲獎的高峰女士去年10月駕駛期間，親眼目睹一名男子在路旁，徒手兇殘地把一隻死去狗隻的內臟掏出，她見義勇為，在安全的情況下上前阻止，並報警求助。該名男子隨後被捕，其後被判殘酷對待動物罪成，被判處監禁5日，緩刑12個月。

另一名得獎者鄭裕光則在去年6月，在路經一間村屋時目睹一隻狗被綁在鐵柱上，該狗隻被綁至兩隻前腳離地。鄭看到情況後挺身而出，主動向愛護動物協會舉報，終助警方拘捕該狗隻的主人。該名男子被判殘酷對待動物罪成，被判處120小時社會服務令。

有一名熱心的市民更憑社交網站中的貼文，便主動伸出援手拯救生命。梁詠嫻在去年4月，於社交媒體看到貼文，指其住所附近有一隻狗雙耳受傷，懷疑受虐，她當時主動前往查看並聯絡愛護動物協會，更自行聘請獸醫為該狗隻做評估和報警。狗主其後被判殘酷對待動物罪成，被判處160小時社會服務令。