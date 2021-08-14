扮「內部裝修」暗營無牌吧　九龍城反黑拘14男女兼發告票

九龍城警區反三合會行動組、特別職務隊、雜項調查隊及機動部隊，根據線報以及深入調查，昨日(13日)展開代號為「犁庭掃穴」的反罪惡反黑行動，突擊搜查區內的工業大廈、商業大廈及多間娛樂場所，並於紅磡民樂街20至28號一個單位搗破一間以木板圍封、聲稱正在「內部裝修」的懷疑無牌酒吧，檢獲492罐啤酒及一批烈酒，總值約30,000元。

行動中，警員在處所內拘捕12名本地男子、1名本地女子及1名泰籍女子(29至65歲)，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」。他們同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。