深水埗青山道過渡性房屋　月租5369元貴絕全場

政府近年積極推動過渡性房屋，根據政府提交立法會的文件顯示，29個已完成的項目的平均租金水平，佔有關租戶家庭平均入息的比例約為24.40％，符合不超過租戶家庭收人25％或綜援下的租金津貼最高金額的政策原意。當中最貴的過渡性房屋位於深水埗青山道，為「啓愛共融計劃」的項目，只提供一個單位。

根據營運機構所提供的資料，在29個項目之中，香港房屋協會的「過渡性房屋出租計劃-漁光村」的平均租金水平最低，只需1,202港元，地點位於香港仔石排灣，亦是提供最多單位的單一項目，共有270個。

啓愛共融計劃在深水埗青山道、大南街及油麻地碧街各提供一個單位，平均租金水平由5,150至5,369港元不等，當中青山道的單位為29個項目之中，租金最貴的過渡性房屋。

目前由非政府機構營運的29個已完成過渡性房屋項目，提供1,305個單位予超過1,500個家庭。上月13日過渡性房屋及制房事宜小組委員會會議上，委員要求政府提供有關項目的整體租金水平，佔相關租戶家庭平均入息的比例，以確定租金水平是否為租戶所能負擔，並符合不超過租戶家庭收人25％或綜援下的租金津貼最高金額的政策原意。