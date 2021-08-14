海洋公園3部機動遊戲月底退役　市民鬧爆是錯誤決定

有44年歷史的海洋公園早前瀕臨破產倒閉，最終兩度獲政府撥出逾百億元「救亡」，並啟動「重生方案」，新方案下不少機動遊戲將被「退休」，海豚表演亦將會終止。其中，3個極具標誌性的機動遊戲下月1日正式退役，包括「越礦飛車」、「滑浪飛船」，以及「極速之旅」(跳樓機)，將正式走入歷史成為回憶。有網民對「集體回憶」被拆感到不捨又氣憤，亦有市民直斥是錯誤決定。

即將退役的3部機動遊戲均歷史悠久，伴隨着無數香港人一起成長。「極速之旅」跳樓機及「越礦飛車」已投入服務達20年，「越礦飛車」曾一度被譽為擁有全球最佳景觀的過山車；而「滑浪飛船」自1984年投入服務以來，更是運作37年，是海洋公園其中一個最歷史悠久的機動遊戲。

市民梁小姐早前因得悉3部機動遊戲即將被拆，特意到海洋公園，希望可以於它們「退休」前再玩一次，她表示當日人流不多，不少機動遊戲都毋須排隊輪候，唯獨是「越礦飛車」、「滑浪飛船」需排45分鐘以上，直言相信大家都是知道消息後入場把握「最後時光」。她批評，海洋公園得到政府「泵水」，新方案如水上樂園未見成效，卻率見破壞「集體回憶」，直斥是行政失當。

有不少網民亦對此感到不捨又氣憤，海洋公園社交網業中，多個提到3個將被「退役」的機動遊戲，都可見到有不少「嬲嬲」，有網民直斥「你哋公司都幾得意喎，『講起最正嘅機動遊戲⋯⋯小編第一時間諗起越礦飛車』，然後聽日第一時間拆左佢」、亦有網民鬧爆「當經典都被一一消失，這還是香港人認識的海洋公園嗎？」

惟3部機動遊戲退役已成定局，8月31日將是為海洋公園服務的最後一日，市民可把握最後機會，與這3部機動遊戲說再見，而隨着海洋公園改革，其餘的遊樂設施將一一與港人說再見。