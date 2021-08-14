消費券今截止　29萬人未交申請勢見財化水

電子消費券將於今日(14日)截止申請。截至今晚6時，過去一日再多約3萬人完成申請，趕及下月1日領取首期消費券。惟約29萬人仍未提交申請，5,000港元隨時見財化水。

港府早前預計，消費券惠及全港約720萬人，而目前總申請數目為691.2萬，即約29萬人未提交申請。扣除約550萬人今月初起可領取首期消費券，上月18日至今日完成的登記的約141萬人，最快下月1日領取首期2,000港元消費券。

另外，截止周二（10日），約3.7萬透過電子登記的市民，仍未完成身份認證，政府提醒，有關程序須於下周一（16日）前完成，否則其申請將作廢。另有300多名市民則因儲值支付工具帳戶失效，而未獲發消費券，有待營辦商解決問題後安排補發。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，消費券自今月初發放以來，市民消費意欲趨雀躍，多外出用餐、購買電子產品等。連同經濟逐步復甦、暑期旺季等因素，估計餐飲業過去兩周生意較上月增長約15%至20%，當中以茶餐廳、中小型餐廳最為受惠。

黃家和又稱，消費券令市民電子消費模式普及，又預料首期消費券的刺激作用，最快下月中、下旬起減弱，有待下輪消費券再催谷消費力。