元朗南發展計劃惹議　居民斥政府漠視民意　促商討補償

元朗南發展計劃於2013年進行研究及公眾諮詢，首階段及次階段發展已於本年3月31日舉行城規程序通過，其「道路及排污刊憲」程序亦於本年3月開展，當局昨晚(14日)與受影響居民，於元朗綜合服務大樓舉辦「道路及排污工程刊憲」會議，惟當地居民憂重蹈新界東北覆轍，對「道路及排污工程刊憲」持反對意見。請願的居民又展示「大耳仔」請願板，示意政府應聆聽民意，部分村民則展示「邀請卡」及信件，繼續約見發展局，商討安置補償方案。

「公庵路居民組」聯同約30多名元朗南居民，手持「發展不公漠視民意」、「還我居住權」、「反對強搶民產 誓死保衞家園」橫額及標語，進行請願並高呼口號，居民對現時安置補償非常不滿，促請官員尊重居民意見、聆聽訴求。

居民代表張先生表示，政府陸續到新界東北馬屎埔村、古洞北收地，動員數十名地政總署人員、警員，有屋主被拘捕扣查，令市民擔憂，要求就收地問題與官員見面，不期望因政府發展方案犧牲原有的生活質素，令「昨日東北變成明日元朗」。

另一代表黃先生則批評官員漠視民意，令居民憤怒，他自己於公庵路經營豬場，曾多次經禽畜業界約見官員，惟久久未獲回應。他指，一直希望透過互相溝通，達成雙贏局面，惟政府一直漠視民意講一套做一套，實際上卻漠視市民聲音。