大灣區航空計劃第4季起營運　率先飛新加坡、曼谷及布吉

縱使新冠肺炎重挫全球航空業，但由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空（Greater Bay Airlines，GBA），仍然無懼「疫市」，看好香港往來內地及東南亞短途航線在未來大有市場，向空運牌照局申辦104條航線。大灣區航空最新開設官網，並公布計劃在2021年第4季度投入服務，又會引入一共3架波音737-800型號飛機，屆時推出航線包括新加坡、曼谷及布吉（普吉島）航線，但實際時間需要視乎牌照及航權的批核狀況，以及疫情情況而定。

大灣區航空的總部設於香港，去年7月向民航處申請航空營運人許可證申請，並在早前申辦104條航點/航站，包括內地、北亞、東南亞和印度次大陸等。第4季計劃先開始營運新加坡、曼谷及布吉(普吉島)航線，未來會有日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等多個城市，有關已申請的航線將於明年及後營運，並計劃在2026年擴張機隊至超過30架飛機。

大灣區航空又指，機隊擴展計劃在2022年增加至10架波音737-800飛機，到2026年將有超過30架波音737-800飛機投入服務。公司指，B737-800機隊技術先進，提供卓越的乘客體驗，反映大灣區航空的核心價值；機隊內部採用了煥然一新的客艙，具有現代雕塑般的側壁和窗戶，更大的旋轉式頭頂儲物箱，以及增強空間感的LED照明。

公司又指，相信擁有55,000平方公里的大灣區區域在未來幾年將成為金融及科技發展的焦點。目標是透過大灣區8,600多萬人口的支持，加強發展客運及貨運現有的交通便利性。