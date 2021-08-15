租戶可投標租用剩餘兩工廈　僧多粥少競爭大

房屋委員會4幢工廠大廈面臨清拆，仍欲續營的租戶可透過局限性投標，租用另外2幢尚存的葵涌晉昇工廠大廈及屯門開泰工廠大廈的空置單位。穗輝工廈反清拆關注組直斥上述空置單位有限，根本無法容納一眾受影響租戶，批評房委會做法猶如迫租戶「困獸鬥」。

從事珠寶鑲嵌業、穗輝工廈反清拆關注組發言人黃小姐指出，據了解上述晉昇及開泰2工廈的空置單位僅約60個，數量上遠遠不足應付逾2000租戶的需要。她形容當局的局限性投標安排下，或出現價高者得的情況，令租戶陷入「困獸鬥」競爭，黃又質疑就算有租戶日後有幸租用晉昇及開泰工廈單位，並付出大筆搬遷費及裝修費後，最終亦要擔心兩廈終被清拆，再度顛沛流離，「若好彩租到單位後，當局轉頭又話要拆，就真係一殼眼淚」。

房屋署回應指，理解清拆工廈對租戶帶來影響，故早於前年已凍結出租轄下空置工廠單位，以減低受影響租戶數目。該署亦明白部分現有租戶希望續營，然而可發展房屋的土地供應緊張，必須平衡社會不同需要。

署方指，本身有權在給予通知後終止租約，而租戶在法律上或合約上無權獲得遷置或補償。但其既定做法會為受重建清拆計劃影響的租戶作出相關安排，故會向相關戶發放特惠津貼、安排局限性投標租用房委會餘下兩工廈單位等等。而不租用以上單位的受影響租戶，可獲發以每個標準單位(25平方米)2.54萬元的一筆過款項。房署相信清拆重建方案中的津貼款項，可為租戶提供一定的協助，接下來會繼續與他們保持聯繫。