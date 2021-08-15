房委會拆工廈建屋　傳統工業嘆迫遷恐令手藝失傳

房屋委員會清拆轄下4幢工廠大廈，逾2000租戶須於明年11月30日死線離場，租戶當中不乏全港碩果僅存的工匠及廠家。有梳化座椅工匠自言屬於夕陽工業，本想依靠上述工廈的低廉租金守住手藝至最後一刻，可惜已是前路茫茫，慨嘆手藝隨時失傳。他又痛斥當局「一邊廂起樓讓人安居，另一邊廂卻拆樓令人失業」，做法有欠公平。另有生產發泡膠粒填料的本地廠家直言產品仍有市場需求，渴望繼續經營，憂心被迫遷後難覓合適單位，大感彷徨。

政府去年宣布房委會轄下6幢工廈中，其中4幢將面臨清拆，包括火炭穗輝工廠大廈、觀塘業安工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈及葵涌葵安工廠大廈，在技術上可作房屋發展；4幢工廈共4822個單位，整體出租率約爲97%。其中穗輝、業安、宏昌的3幅用地可於2031年提供逾3000個單位。至於葵安用地則可提供約600個單位，不過因改劃程序受司法覆核個案影響而須延後開展。

「平時(社會)唔覺我哋存在，唔覺我哋幫到忙，但我哋從事的是本土工業，同大家生活息息相關，真係服務香港人」，從事梳化座椅工匠、租用火炭穗輝工廠大廈單位的何先生說，現時全港懂得此門手藝的工匠少之又少，訂造梳化費用價錢以萬元計，有時翻新費隨時貴過添一張內地製的新梳化，令行業步向式微。但此行業仍有大批熟客支持，「例如有客人張梳化櫈由細用到大，實在不捨得換而要翻新。」舉例翻新座椅工序繁多，剝開座墊外皮，處理木架及海綿等填充物，均需一對巧手，「用上廿年都不成問題，有時客人講笑叫我哋唔好整到咁襟用」。

何先生雖已屆花甲之年，仍保持魁梧體魄，只因由搬運、拆裝梳化以及送貨都主要由他一腳踢包辦，「若有新人想做都勸佢唔好入行，已是夕陽行業」。何指，如今若「死撐」續營就被迫要到私人工廈，但預計屆時租金上升約兩倍不等，料難以負擔。他痛斥房委會一邊廂拆廈，另一邊廂起公屋的做法屬雙重標準，猶如在房屋不足問題上，以工匠「祭旗」及交差。

另一位租用穗輝工廠大廈單位、生產發泡膠粒填料的本地廠家羅先生，多年來日日由清晨6時工作至晚上9時，把小如米粒的發泡膠粒原料多番加熱、使其膨脹至合適大小，最後化為包裝過程的填充物料，在運送過程中將貨物保護妥當。羅直言上述生產過程需要投入耐心，對加熱的溫度尤其嚴謹，工作總在汗流浹背中渡過。然而工作雖苦，他卻甘之如飴，一來仍須養家，二來他指本地市場仍對產品有需求，「如果商家在本地買不到，就只能向內地買貨，運輸成本勢增，到時要捱貴運費」。

他指難得捱到疫情現曙光卻被迫遷，擔心難覓合適單位續營，「生產發泡膠粒會產生異味，擔心私人工廈不歡迎我哋，又憂心要捱幾倍貴租」。他直言明白社會建公屋的需要，亦並非與政府搞對抗，僅希望當局先做好安置，例如考慮將有關工廈分階段清拆，讓租戶有更多喘息空間。