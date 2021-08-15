油麻地兩夜總會涉違禁令　兩負責人收傳票9客罰款

警方早前亦在油麻地一違犯禁令的夜總會，拘捕一名男子。

警方油麻地分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室人員，昨晚(14日)在區內一帶進行巡查，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，執法人員發現兩間分別位於砵蘭街109號及吳松街118號的夜總會內，共6男3女(46至76歲)，未有按照每枱最多4人的規定及未有接種新冠疫苗，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。執法人員亦將向兩間夜總會的負責人，包括一名姓馬(41歲)男子及一名姓曾(68歲)女子，發出傳票。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。