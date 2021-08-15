警方新界南反酒駕　兩日拘19人扣查11車涉非法改裝

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊，一連兩日(14至15日)在凌晨時分，於區內進行打擊酒後駕駛，在昨日的行動中，有8男1女涉嫌「酒後駕駛」被捕，警員亦扣查兩輛涉嫌非法改裝的私家車。

至今日(15日)凌晨，警方分別在東涌及青葵公路持續反酒駕行動，警員在東涌拘捕兩名男子涉嫌「酒後駕駛」，並扣查4輛懷疑「非法改裝」的電單車；而在青葵公路的警員，則拘捕7名涉嫌「酒後駕駛」的司機，並截獲5輛涉嫌「非法改裝」的私家車，涉事車輛的死氣喉、引擎、軚盤、制動系統及座椅懷疑曾經改裝，已被扣查侯驗。

當中姓羅(32歲)男司機因在公路快線緩慢行駛，故被警員截查，他酒精呼氣測試錄得逾百微克，警員將其帶返警署「吹大機」，他拒絕提供酒精呼氣樣本被捕，警員亦為其進行快速口腔液測試，懷疑他曾服食毒品，羅涉嫌「藥駕」被捕；警犬到場協助搜車，並無發現違禁品。

另外在行動中，警員截查一輛私家車，發現該車為一部被通緝車輛，涉及元朗區一宗刑事案件，巴籍男司機涉案被捕帶署扣查。