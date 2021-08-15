東方日報A1：病毒量高　外傭游走6天　釀變種傳播鏈

變種病毒終透過外防輸入漏洞攻入本港社區！港府無視新冠病毒潛伏期，容許完成接種疫苗及驗出抗體者可獲縮減疫監，豈料昨日便出現一宗涉及L452R變種病毒株確診個案，38歲女外傭日前由美國抵港，完成檢疫7天，並在社區逗留6天，昨日證實確診，被列作輸入個案。有指其病毒數值（CT Value）達16.5，即病毒量高，料有高度傳染性。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，該個案反映了7天檢疫並不足夠，建議中風險地區抵港、已打針且有抗體人士的檢疫期延長至14天。另有專家指，今次個案完全打破及粉碎港府對接種人士可縮減檢疫期的奢望，批評現行的防疫措施恍如「守龍門守一半」。

染疫的患者為38歲女外傭，住在赤柱村道一間獨立屋，4月7日及28日在港完成接種兩劑由內地及德國合研的復必泰疫苗。她於本月1日由美國乘CX883抵港，於機場檢測無染疫，及後在檢疫酒店完成7天隔離後，第12天樣本揭初步確診，換言之她在社區已逗留6天，恐釀成變種病毒傳播鏈，其過去曾到訪7處地方已被列入強檢公告。

按當時的入境規定，美國被列為B組高風險地區，只容許港人入境，抵港人士需已完成接種疫苗，並且持有血清抗體檢測報告，才可獲縮減檢疫期至7天，及後7天自我監測，並在強檢期間檢測兩次、到港後第12天、16天及19天進行強制檢測。其後港府在本月9日再度將相關措施放寬至非港人適用，強檢次數增至6次。

衞生署表示，該患者7月27日於美國化驗所抽取血液樣本，經當地化驗所送往香港，並由政府認可的化驗所進行檢測。結果顯示，該患者有抗體，而報告於患者抵港時仍有效。但翻查資料，用作實施強制檢疫要求的認可抗體測試必須由獲認可醫務化驗所進行，市民必須離境前於香港採樣，而測試必須於91天內進行。換言之，該外傭於美國採集血液樣本的做法，懷疑違反相關規定。食物及衞生局指已提醒所有認可進行抗體測試的私營化驗所上述要求，不能接受從香港以外抽取的血液樣本。當局正繼續跟進個案，不排除採取其他行動。

許樹昌表示，本港過去兩個星期錄得超過10宗從美國輸入個案，他指政府亦應考慮將美國，由現時中風險組別調升至高風險，加強對社區保障。至於中風險地區返港人士，他建議即使完成接種兩劑新冠疫苗且帶有抗體，其檢疫期亦應延長至14天酒店檢疫，及7天自我監測。

他又指，近期都有不少輸入個案已打齊兩劑疫苗仍然感染，衞生防護中心轄下科學委員會在周一（16日）檢視相關數據，研究調整酒店檢疫期。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，患者的病毒量高，顯示是近期發病個案，估計患者在美國或機場感染的可能性較大。他批評，港府在欠奉科學數據下任意縮短檢疫期，是將社區安危置之不理，促請應盡快收緊所有地方來港人士，不論有否抗體，檢疫期最短為14天。

至於外傭個案，梁認為，當局要盡快評估擴散風險，尤其是追蹤她在社區的行蹤，安排所有密切接觸者，及其相關的密切接觸者都要隔離檢疫，才可防止三代以上的傳播風險。

議員葛珮帆昨去信食物及衞生局局長陳肇始指，政府早前把檢疫期調低至7日對社區造成極大風險，要求政府盡快把美國列為高風險地區，並延長來自中風險地區、已接種兩劑疫苗並具抗體的人士的檢疫期，以加強外防輸入，保護市民。

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