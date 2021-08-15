再工業化帶動新科技生產　工總指本地食品加工業很大潛力

創新及科技局至今接獲21宗再工業化資助計劃的申請。

政府近年積極推動「再工業化」，創新及科技局自去年7月底起推出再工業化資助計劃，透過配對資助鼓勵生產商在香港設立新智能生產線，從而發展高端生產，並推動本地經濟多元發展。創新科技署署長潘婷婷今早(15日)在電台節目表示，再工業化強調利用新技術智能生產，在用地和勞動力上的需求減少，研究需求則增加，能夠為經濟帶來更新和多元的增長點，並為本港年輕人創造更優質就業機會。

潘指出，政府正在多方面推動再工業化，包括發展短、中、長期的科研基建，及透過人才培訓計劃協助本地企業員工轉型，並資助院校和企業進行科研工作，同時提供技術支援，而政府有多個計劃支持企業做研發，讓企業有資源利用數據分析控制生產品質，日後產品正式落地，有助增強消費者信心。

香港工業總會榮譽會長葉中賢認為，雖然本港工業用地有限，但再工業化能提升技術和生產效率，故認為行業有良好前景。他續稱，本地食品加工業有很大潛力，尤其食油、醬料等加工食品佔本地工業輸出的三分一，香港品牌在東南亞地區有名氣並受到歡迎，相信未來幾年本港食品加工生產標準與大灣區互認，從而令香港產品能直接運到內地銷售。

生產力促進局主席林宣武補充指，除了促進科研，亦要協助初創公司將科技和產品落地，局方正着眼接觸中小企，幫助他們引入小型自動化機器，以提高生產效率，相信導向型支援能更吸引中小企提升技術。

再工業化資助計劃至今共收到21宗申請，並已原則上同意支持16宗申請，涉及生物科技、食品加工、建造、印刷、醫療器材及納米纖維材料等行業，總資助額約為1.08億港元。