安老業缺6000人手面臨爆煲　業界倡專業化設晉升階梯

安老服務業人手長期不足，香港安老服務協會主席陳志育接受訪問時形容，院舍人手短缺問題面臨「爆煲」邊緣，批評政府未有正視業界人力資源問題，面對人口老化、疫情及移民潮的夾擊下，服務需求將大增，促政府以破格思維解決，並前瞻規劃，倡增設安老專業職系，以推動行業專業化，並改善晉升階梯，以吸引年輕人入行，又建議放寬讓津助院舍輸入外勞。

陳志育表示，無論是私營或津助機構都面對人手短缺問題，而流失不止局限於前線人員，亦包括專業人員，包括護士、物理治療師、職業治療師等，形容不是局部短缺，而是全面短缺。他引述協會去年一項調查，推算業界缺6,000多人，私營院舍空缺率超過25%，情況嚴峻，直接影響服務質素，而機構人手亦無法達社署標準，不能每月編更，只能逐個星期處理。

陳又指，政府9年前推行安老業資歷架構，惟未能發揮作用，青年護理服務啟航計劃雖吸引部分年輕人入行，但流失率高，並引述社會福利署數字指，該計劃2015年招收1,158名學員，至今年6月530人畢業，僅302人留在行內，僅佔招收人數26%。

陳建議推動行業專業化，設晉升階梯，讓年輕人看到前景，並指政府將社工、護士、職業治療師等視為專業職系，但不包括護理員、保健員等基層職位，建議增設安老業專業職系，涵蓋長者健康護理、復康服務及個案管理工作，又建議增設「先入職，後培訓」計劃，以及放寬讓津助院舍輸入外勞，紓緩人手壓力，探討從菲律賓等東南亞國家聘請專業人士任護理員。