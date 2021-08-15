警破偽造「針紙」及身份證集團　拘捕3人包括越南女主腦　

油尖警區情報組根據情報及調查，發現一個活躍西九龍區、以越南籍女子為首，涉及製造假身份證及假疫苗接種記錄的團夥，以作求職之用將假證賣給他人。警方採取拘捕行動，以涉嫌「管有偽造身份證」、「管有他人身份證」、「管有虛假文書」及「偽造文書」罪拘捕2女1男(14至48歲)。

油尖警區重案組主管高級督察陳嘉寶表示，上周五(13日)，油尖警區人員作出埋伏行動期間，發現一名越南裔女子帶同兒子，前往九龍灣近麗晶花園附近一間住宅商場內的曬相店舖，二人將文件及現金交予曬相舖職員及負責人後離開。警方採取拘捕行動，以涉嫌「偽造文書」拘捕3名人士。警方在店內檢獲11張偽造「針紙」、3張聲稱以健康理由不適合接種疫苗的偽造醫生紙、1張思疑偽造核酸檢測報告、45組偽造疫苗接種記錄電腦檔案。警方進一步調查發現店內的電腦正在打印偽造疫苗接種記錄檔案。

警方將越南裔女子帶返住所調查，檢獲2張偽造疫苗接種記錄、1張偽造身份證、及1張屬於他人的身份證。該名女子另涉嫌「管有偽造身份證」、「管有他人身份證」、「管有虛假文書」。警方仍在調查案件，不排除稍後會有更多人被捕。

據悉，被捕人士職業為清潔工、學生及曬相店職員，而偽造「針紙」與真「針紙」沒有明顯的差異，一般市民難以察覺。市民應該使用政府的手機APP掃描「針紙」，確保內容真確性。警方相信有人售賣偽造「針紙」及偽造身份證予沒有身份證明文件的人士、或其他人士協助尋找工作，價錢約600港元。