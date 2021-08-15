陳茂波稱《反制裁法》是以戰制戰　如何實施尚未決定

陳茂波指，《反外國制裁法》可阻斷外國的所謂制裁，亦是執行國家的反制措施。

全國人大常委會在6月份通過《反外國制裁法》，財政司司長陳茂波今(15日)在網誌表示，此法例是「以戰制戰、以戰止戰」的策略，而法例會透過甚麼方式在港實施還有待決定，但強調法例有更多樣化的反制手段，並以相稱的力度來作出抗衡及應對。

陳表示，要讓香港實現穩步的經濟復甦，必須營造有利的社會和經濟條件；而面對美國橫蠻的單邊制裁對商業運作造成的干擾，全國人大常委會就通過《反外國制裁法》。陳指，過去2年的發展顯示，國家每個舉措都是針對新出現的挑戰而作出的有力回應，背後考量是為了香港的長遠穩步發展。

他又指，《反外國制裁法》透過兩方面發揮作用，一是阻斷任何組織或個人執行外國的所謂制裁，二是執行國家的反制措施。陳解釋指，無論是阻斷外國所謂制裁的「長臂」，抑或執行反制，都是為了恢復市場的正常秩序，保護正常經營企業的發展利益。

陳指事實上歐盟或英國也有類似的反制政策，以保障自身利益。本港在在1997年之前，也有透過法例（《保護貿易權益條例》（第471章））反制其他國家的額外貿易限制，以減低港企所受的影響。

就着本港經濟，陳認為正持續改善，剛公布的第二季經濟增長達7.6%，雖然略低於首季的8%，卻已是連續第二個季度反彈。總計上半年增長7.8%，考慮到上半年經濟表現強韌，將今年全年的增長預測，由原來的3.5%至5.5%，上調到5.5%至6.5%，相信下半年經濟應續有改善的空間，還看未來數月本地和世界各地的防疫控疫情況。

受惠於內地出口強勁，本港整體貨物出口已連升四季，上季增長20.2%；而本港疫情近月穩定受控，更為經濟進一步改善提供了有利空間。例如固定投資上季增長23.8%。私人消費開支經歷一年半的萎縮，自年初開始持續改善，繼第一季增長2.1%後，上季進一步增長6.8%。隨着消費券的效應在八月份開始呈現，相信將進一步拉動私人消費增長。

參考過去數據，當私人消費持續改善，就業市場也會相應好轉，這是由於本港打工仔中約三分之一是從事零售、飲食、旅遊及物流運輸等行業，而這些行業都跟消費市道有著密切關聯。隨着私人消費開支的持續改善，可以預期本周公布的最新失業率，將由現時5.5%的水平進一步回落。