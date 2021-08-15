海關破空運2600萬元氯胺酮毒品案　拘捕1名男子

海關昨日(14日)在香港國際機場檢查一件由巴基斯坦空運至本港的貨物，檢獲約重50.5公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，市值2640萬港元，並拘捕一名男子。

海關昨日在香港國際機場進行貨物資料揀選期間，發現一批由巴基斯坦進口、報稱100公斤的紡職品，而該入口公司已有一段時間沒有進口貨物，突然從一間從未出口貨品到本港的公司進口一批紡職品。海關認為此貿易模式與一般的貿易模式不符，引起海關懷疑，故進一步揀選作檢查。

海關機場科空運貨物科研究組指揮官賴恩寧表示，海關共檢獲5箱貨物，經X光機檢查後，發現其中4箱X光影像有可疑，於是作進一步檢查。海關打開貨物後，發現共40個錫紙包裝袋內收藏於一批牛仔褲內、企圖瞞天過海。海關打開錫紙包裝袋發現白色晶體，經毒品分析及快速偵測儀器檢測後，發現晶體對俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮呈陽性反應。案件交予海關毒品調查科跟進，並於昨晚上7時許，在貨運站拘捕一名前來提取貨品的38歲運輸男司機，他是受貨主委託前往貨運站提貨。經調查後，該名男子獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

海關初步調查相信，毒品來源來自巴基斯坦，相信是供應本地的市場。毒品調查科機場調查組指揮官劉良智呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。

海關指受疫情影響，販毒活動由客運轉變為貨運，販毒集團會不斷改變販毒活動的模式，海關會致力打擊毒品來源，包括與海外的進行情報交流及在貨運站進行嚴格驗貨程序。