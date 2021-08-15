建造學院傑青選舉表揚年輕從業員　打造寓興趣於工作

為吸引更多新人進入建造業，政府一直與建造業議會及業界攜手，通過有系統培訓，為年輕人搭建事業發展的階梯，亦讓工藝技術傳承。建造業議會今年再次舉辦「建造業傑出青年選舉」，表揚及嘉許業內表現出色的年輕從業員，發展局局長黃偉綸今日(15日)於網誌分享其中兩位得獎者的故事，説明建造業可讓年輕人貢獻社會，又指期待更多生力軍加入建造業行列。

黃表示，希望透過兩位得獎者的經驗説明，建造業有空間讓年輕人創出一番事業，貢獻社會，又指期待更多生力軍加入建造業行列，把握機遇，帶領行業跨步向前，共建宜居的香港。

第一位得獎者分別是現職渠務署助理電氣督察的鍾智偉，因中學會考成績未如理想，在渠務署工作的父親鼓勵下，報讀建造業課程，結果從中找到興趣，先後完成多個課程，其後成功考進機電工程署成為技術員，目前帶領團隊管理小蠔灣污水處理廠的太陽能發電場，透過參與不同項目，不斷提升發電場的施工效率、安全及穩定性。

另一位得獎者是主題公園首席藝術總監馬可儀，她將建築融合藝術，建設各項主題公園設施用上專長「主題上色」，令作品呈現立體效果，讓歡樂的童話世界像真實地呈現訪客面前。她亦會教導承包商如何在現場施工、協調畫師及工作人員，在製作、組裝、上色等工序上合作等，贏過國際主題娛樂協會頒發的主題樂園傑出成就獎。