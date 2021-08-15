港大營運鴨脷洲體育館接種中心　並兼研究混合疫苗成效

由香港大學李嘉誠醫學院營運的鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心，除了提供疫苗接種服務外，醫學院亦為新冠疫苗的研究收集數據，醫護學生亦在此做義工，累積經驗。港大醫學院正進行多項有關研究，以期掌握疫苗的功效、副作用，及對不同群組的影響，並探討不同疫苗方案，例如混合疫苗和接種三劑疫苗等。

研究人員從不同地方蒐集數據，包括社區疫苗接種中心，市民可報名提供血液樣本。港大在接種中心設立研究站和小型實驗室，若有需要可即時在小型實驗室分離血清，再將之運往醫學院實驗室作研究。

港大公共衞生學院教授高本恩負責督導部分研究，他表示，推行接種的國家都會展開抗體研究，以了解成效，在港進究的好處，是因為香港是全球少數使用2種技術平台疫苗的地方，研究員能同時蒐集到信使核糖核酸疫苗和滅活疫苗的抗體數據。鑑於不同人種基因有別，免疫反應會有差異，各地實驗室測試方法也不盡相同，本港有必要收集本地數據，務求取得最精確的研究結果。

港大醫學院實驗室人員會對自願參與人士的血液樣本進行多項化驗，包括測試抗體黏附病毒棘狀蛋白上的受體結合區域能力、檢查抗體阻止病毒感染細胞的能力，部分樣本也會進行溶斑減少中和抗體測試，以了解抗體變化和疫苗效果。

另外，港大安排醫科和護理系學生幫忙。負責接種中心營運的港大醫療系統總監黃穎兒指，接種過程市民難免緊張，醫護學生可詳細解答他們的問題，提供疫苗資訊，安撫對方。

學生在接種中心的職責包括查詢接種者病歷、在休息區觀察接種者有否不適，有需要時也會量度血壓；這些經驗都有助他們日後與病人溝通。醫科一年級生區同學曾遇到一名只會說印尼話的外傭前來接種疫苗，但我不會說印尼話，她的電話又不能掃描二維碼，未能獲取資訊，而她亦花了一番工夫。

護理系四年級生許同學亦認同這次義工經驗對日後的工作大有幫助。他認為，在接種中心可以接觸不同人，訓練自己在短時間內了解他們的溝通方式。