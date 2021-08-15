選委會選舉下月19日舉行　廉署：已接觸從未參選圑體

2021年選舉委員會界別分組一般選舉將在下月19日舉行。廉政專員白韞六今（15日）早表示，廉政公署已接觸所有從未參選的團體，向他們講解需要注意的事項。提及新的選舉修例訂明，選舉期間公開煽惑他人不投票、投白票、廢票均屬違法，白韞六指該署會留意網上言論，若發現相關情況，會先要求涉事平台把言論下架。

白韞六在電視節目中表示，廉署近期會個別接觸候選人，亦會透過廣告、海報等接觸市民、助選團、及其他持份者，提醒他們選舉期間需要進行的事項。在今年12月舉行立法會選舉前，廉署亦會主動接觸之前從未參選過的候選人，全力進動防貪宣傳工作。

若有市民在網上表示自己會投白票，或是虛假地呼籲他人不要投白票會否違法，白表示，有關情況屬灰色地帶，廉署會調查及研究每宗個案，並呼籲市民「不要踩界」。

問及新修例中提及任何人故意妨礙或阻止另一人在選舉中投票，亦屬干犯舞弊行為。白舉例指，在2019年的區議會選舉中，網上有言論指會把家中長者的身份證收起，或是帶他們去旅行，而修例後相關行為或會觸犯法例。雖然上述情況或涉及家庭糾紛調查會有難度，但該署仍會盡力調查。

問及現時社會的政治氣氛，及廉署近期遭受的批評，白韞六指出廉署「不會成為任何人打擊對手的政治工具」，認為有人批評廉署針對性調查，亦只是希望廉署成為他們的工具，但有關人士的行為「不會得逞」。白又坦言，受制於法例的限制，廉署在調查案件及執法時有很多細節無法公開，希望市民理解。