女露宿飆升1倍創新高　團體倡設綜合服務隊支援

失業率維持高位，政府扶貧不力，加劇露宿問題，當中女性無家者人數屢創新高。據社會福利署登記的無家者數字顯示，由2014年的787人，大升至2021年的1,562人；其中，女性佔整體露宿人口的比例，亦由2014年的5.5%大增近1倍，至今年約10.9%，即有約170名女性無家者。有團體今日(15日)發表全港首個女性無家者的研究，結果顯示她們對情感、情緒及精神健康層面上有的需要較大，但現有服務卻對女性無家者的支援不足。團體期望政府可增設專門為女性無家者而設的綜合服務隊伍。

香港社區組織協會早前針對近2年內曾經或仍然露宿的女性，訪問了15宗個案及協助無家者的服務機構，以探討女性無家者面對的困難。結果顯示，女性無家者的露宿原因，除了普遍因經濟困難、成癮或健康問題外，亦因女性無家者相對男性無家者而言，有較大的情感需要，而研究指出有高達80%受訪者存在不同程度的情緒支援需求，當中有3分1人更有依賴他人的傾向。

社區組織幹事薛錦屏表示，現時對女性無家者的支援服務不足，當中包括無家者服務側重男性；女性宿位少且宿期短及限制多，以及精神服務不到位等，她舉例指現時政府僅提供222個資助緊急及短期宿位，當中只有31個女性宿位，未能滿足女性無家者的需要，且女性宿位均為單身人士而設，若有精神病紀錄、過於年長或缺乏自理能力等人士則不能入住，加上門禁措施亦成為她們的困擾，導致她們難以入住。

其中1名流落街頭的女性無家者阿潔分享其流浪經驗，指出大多時侯女性無家者心理創傷較嚴重，且有健康問題等需要人照顧，惟即使可以獲得政府宿位，卻仍因無法與男朋友同住而寧願選擇再次流落街頭，她直言自己便因需要有人提醒吃藥，故無法與男朋友分開並居住單身女性宿位。

另一社區組織幹事吳衛東指出，現時對女性無家者支援甚少，建議當局增設專為女性無家者而設的綜合服務隊伍，和不限性別及關係的雙人宿舍，以及透過社會房屋計劃提供另類選擇，並增撥資源加強無家者的精神健康支援服務等。