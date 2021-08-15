海港條例保護網太濶限制發展　麥美娟促修例設中央範圍

於1997年通過的《保護海港條例》，目的是保護維港兩岸海港，條例及後於1999年再擴大，西面至荃灣、青衣一帶，東面至筲箕灣一帶。議員麥美娟今日(15日)表示，現時的條例範圍過闊，限制了海港的可能性和海濱發展，她將提出議員私人條例草案，促請修訂《保護海港條例》，設立中央海港範圍。

麥指出該條例原來目的是限制填海造地，但現時卻限制了一切善用海港的可能性，當中被延誤的工程包括中環灣仔繞道工程、啟德新舊區的連接，更窒礙本港發展水上運動及在東區走廊設置行人板道等。

她認同維港核心區域不應受影響，故建議設立中央海港範圍，該範圍與1997年通過的條例範圍相同，東面以九龍灣及北角一帶為界線，西面則以西隧為限，同時賦權予行政長官會同行政會議，為公共用途的任何類別用途而作出填海工程，但只適用於中央海港範圍之外。麥希望修例能提供更多土地作多元化用途，提供更多公共空間，又能美化海港並提高市民生活質素，日後更對旅遊業有裨益。

被問到今屆議會只餘下數月，卻提出條例草案會否太急，麥解釋稱過去議會充滿爭執，現時回復平靜，有更大空間作政策修訂，坦言不少同事均有提醒她相關條例會遭到社會上反對，故已有心理準備面對抨擊。她希望政府能正面回應，不排除日後再由政府提出修例，又指社會上可能會有意見認為不需要修例，或是希望以另一種方式修訂，她續表示將主動聯絡各持份者和團體，聽取意見和游說他們。