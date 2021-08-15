消費券特別安排　允登記資料有誤人士重新登記

消費券計劃的首次登記期於昨日(14日)結束，電子登記平台已停止運作，各郵政局及銀行分行亦停止收集書面表格。政府發言人今日(15日)提醒，已進行電子登記並選擇上載身份證複本作身份認證的市民，須在明日(16日)或之前在消費券計劃網站上載身份證複本以完成登記。於上月18日或之後完成電子登記及所有遞交書面表格的市民，經核實資格後會於9月1日獲發放第一期2,000港元消費券。

政府為部分因不同原因，例如提交的資料有誤或沒有在書面登記表格釘附其身份證複本等，令登記期內遞交的登記未能獲進一步處理的登記人作出特別安排，容許他們在本月31日或之前把填妥的書面表格，連同身份證複本親身或委託其可信賴的人士於辦公時間交到九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓消費券計劃秘書處。

而部分須上載身份證複本作身份認證以完成電子登記的市民若未能按要求在本月16日或之前上載其身份證複本，亦可透過這個特別安排重新登記。

政府提醒以上的安排對已確認為不符合計劃資格準則或從未遞交登記的市民並不適用。