調查指劏房租金6年升36%　單身戶開支佔收入一半

不少基層市民正居於劏房捱貴租，葵涌劏房居民大聯盟今日(15日)公布一項調查，訪問1,445位葵涌區不適切居所，包括工廈的租戶，發現租金、水費及電費佔基層住屋開支極大比重，一人住戶情況尤其嚴峻，住屋開支佔超過入息的一半。聯盟建議劏房租管需限起始租金及加租幅度，並恒常化津貼項目。

據調查結果顯示，私樓劏房一人住戶平均每月入息為約8,264港元，而平均每月租金及水電費開支總共約4,430港元，住屋開支佔超過入息的一半，高達53.6%。而聯盟於2015年亦做過同類調查，當時數據顯示，整體住戶平均每月入息約1.06萬港元、平均每月租金約3,630港元。

調查顯示整體住戶平均每月入息1.24萬港元，但平均每月租金高達4,932港元，與2015年的數據比較，住戶入息雖有17%升幅，但其租金升幅卻高達35.9%，租金升幅為入息升幅的接近兩倍，反映基層租戶租屋壓力沉重。

一人劏房住戶周小姐表示，租金佔入息一半，需要「樣樣嘢都要計住計住」；街坊譚先生一家六口居住在約120呎的劏房單位，現時每月租金為3,800港元，他稱不敢搬，擔心會加租、每個月最多只剩幾百至一千港元。有見及此，聯盟建議劏房租管需限起始租金及加租幅度，設定期檢討機制、完善及恒常化補貼予輪候公屋超過3年、仍未「上樓」的住戶。