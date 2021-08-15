中大醫院9月派員到威院助診　另提供大腸內視鏡等服務

中大醫院將開展協助公營醫療計劃，派出醫生到公立醫院向病人提供專科門診及日間醫療程序服務，協助紓緩公院壓力。首階段將於9月起在沙田威爾斯親王醫院試行，預計首年提供約3,500個專科門診及1,300個日間醫療程序新症名額，其後分階段增加至5年後約每年17,600個專科門診及6,600個日間醫療程序新症名額。

醫管局表示，根據政府與中大醫院簽訂的服務契約，中大醫院承諾會向醫管局病人提供專科門診及日間醫療程序服務，作為接受政府有關貸款的其中一項條件。醫管局與中大醫院同意首階段於新界東醫院聯網試行，有待運作暢順後，會考慮擴展至其他聯網。

中大醫院會派出醫生在威爾斯親王醫院的耳鼻喉科、泌尿科、內科及外科專科門診診所為新症病人診症，協助紓緩有關專科門診新症輪候時間的壓力。中大醫院亦會協助提供一次性的日間醫療程序，包括上消化道內視鏡、大腸內視鏡及耳鼻喉科的日間醫療程序等，病人使用有關服務的收費與公立醫院相同。醫管局指已成立工作小組，專責跟進有關計劃的試行情況。